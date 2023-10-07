Алькарас высказался о противостоянии с Янником Синнером

Вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас высказался на тему своего противостояния с итальянским теннисистом Янником Синнером.

«‎У нас хорошее соперничество. Я — парень, который не хочет проигрывать ни в одном матче. Против него все игры складываются по-другому. Я чувствую разницу. Каждый раз, когда я выигрываю у него или проигрываю ему, я чувствую разницу по сравнению с другими играми. В каждом матче с ним я чему-то учусь.

Было бы здорово, если бы наше соперничество было как между Рафой и Роджером. Это была бы мечта. И для нас самих, и для любителей тенниса»‎, — рассказал Алькарас.

Ранее Алькарас проиграл Синнеру в рамках полуфинальной стадии турнира в Пекине. В личном противостоянии теперь впереди теннисист из Италии со счётом 4:3.