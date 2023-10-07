Чжан Чжичжэнь стал первым китайцем, вышедшим в третий круг домашнего турнира

60-я ракетка мира, китайский теннисист Чжан Чжичжэнь обыграл Томаса Этчеверри во втором круге «‎Мастерса»‎ в Шанхае. Матч продлился 2 часа 27 минут и завершился в пользу Чжана со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Благодаря этой победе Чжан стал первым теннисистом из Китая, попавшим в третий круг домашнего турнира.

«В первом сете я проиграл. Я сказал себе: во втором сете у меня ещё есть шанс. Я просто пытался удерживать свою подачу и смотреть, смогу ли я его сломать. В первом сете мой ответный брейк не состоялся, поэтому я немного изменил свою тактику и, конечно, рад выиграть матч.

Для меня это первый опыт. Всё новое. Я просто пытаюсь принять это, ведь это же неплохой результат. Так почему бы просто не принять это как есть и не насладиться этим?»‎, — сказал Чжан Чжичжэнь в интервью Eurosport после матча с Этчеверри.

В следующем круге китайцу предстоит встреча с американцем Брэндоном Накашимой, разгромно преодолевшим пятую ракетку мира Хольгера Руне.