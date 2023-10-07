Стефанос Циципас прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, обыграв Ринки Хидзикату

Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между греческим теннисистом Стефаносом Циципасом (шестая ракетка мира) и представителем Австралии Ринки Хидзикатой (75-я ракетка мира). Циципас одержал уверенную победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае.
Циципас оказался сильнее Хидзикаты со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. За это время Циципас сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из девяти заработанных брейк-пойнтов. Хидзиката, в свою очередь, сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
Таким образом, Циципас прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Ботик ван де Зандсхулл — Уго Умбер.
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