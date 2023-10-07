Даниил Медведев — Кристьян Гарин: текстовая онлайн-трансляция матча на «Мастерсе» в Шанхае
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Сегодня, 7 октября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев проведёт свой первый матч на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Его соперником станет 98-я ракетка мира представитель Чили Кристьян Гарин. Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся около 9:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Кристьян Гарин во втором круге «Мастерса» в Шанхае.
Шанхай. 2-й круг
07 октября 2023, суббота. 09:25 МСК
Кристьян Гарин
К. Гарин
1-й сет
0 : 0
|1
|2
|3
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Что касается личных встреч теннисистов, счёт 2-1 в пользу Медведева. Даниил выиграл пока что единственный матч между ними на харде (в Канаде в 2019-м), а в 2021 году они обменялись победами на грунте — Гарин взял верх в Мадриде, а Медведев победил на «Ролан Гаррос».
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