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Селиваненко — о победе Рыбакиной над Соболенко: не делайте из этого символическое событие

Селиваненко — о победе Рыбакиной над Соболенко: не делайте из этого символическое событие
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу пятой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной над первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине.

«Не вижу смысла из очередного матча двух лидеров мировой классификации делать какое-то символическое событие и искать в нём особое значение. Сегодня Лене удалось лучше подавать, сделать меньше двойных, реализовать больше брейк-пойнтов. Таких матчей ещё будет много, соперничество Арины и Лены, по всей видимости, будет одним из основных в туре», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, матч завершился со счётом 7:5, 6:2 в пользу Рыбакиной. За выход в финал казахстанская теннисистка поборется с 22-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой.

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