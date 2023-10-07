Томми Пол обыграл Себастьяна Офнера во втором круге турнира в Шанхае

Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Томми Полом (12-я ракетка мира) и представителем Австрии Себастьяном Офнером (49-я ракетка мира). Пол одержал уверенную победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае.

Пол оказался сильнее Офнера со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Пол сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из пяти заработанных брейк-пойнтов. Офнер, в свою очередь, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Таким образом, Пол прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Артюр Фис — Алехандро Давидович-Фокина.