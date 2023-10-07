Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября.
В стартовом для себя матче Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Гарина три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем раунде Медведев сразится с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой (26).
Отметим, что именно Медведев является действующим обладателем титула в Шанхае, однако он завоевал его ещё в 2019 году. В следующие годы соревнования в Китае не проводились.
- 7 октября 2023
-
12:01
-
11:47
-
11:40
-
11:38
-
11:28
-
11:23
-
11:14
-
11:07
-
10:58
-
10:17
-
10:07
-
10:02
-
09:46
-
09:41
-
09:30
-
09:18
-
09:18
-
02:00
-
01:00
-
00:40
-
00:07
- 6 октября 2023
-
23:52
-
21:18
-
21:08
-
20:00
-
19:36
-
19:19
-
18:49
-
18:33
-
18:19
-
18:11
-
17:49
-
16:40
-
16:15
-
16:11