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Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев одержал уверенную победу на старте «Мастерса» в Шанхае
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября.

В стартовом для себя матче Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Медведев семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Гарина три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде Медведев сразится с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой (26).

Отметим, что именно Медведев является действующим обладателем титула в Шанхае, однако он завоевал его ещё в 2019 году. В следующие годы соревнования в Китае не проводились.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2023, суббота. 09:25 МСК
Кристьян Гарин
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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