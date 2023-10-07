Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек разгромила Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине

Ига Свёнтек разгромила Кори Гауфф в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек стала первой финалисткой турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), призовой фонд которого составил $ 8 127 389.

В полуфинальном матче Свёнтек (2) со счётом 6:2, 6:3 разгромила чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф (3). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 14 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гауфф два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул в Пекине Свёнтек сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).

Пекин (ж). 1/2 финала
07 октября 2023, суббота. 09:40 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Ига Свёнтек
2
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android