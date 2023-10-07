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Даниил Медведев одержал 60-ю победу в текущем сезоне. Больше только у Карлоса Алькараса

Даниил Медведев одержал 60-ю победу в текущем сезоне. Больше только у Карлоса Алькараса
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал 60-ю победу в сезоне на уровне ATP. В туре больше выигрышей только в активе двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса. Он опережает Медведева лишь на один победный матч (61).

60-я победа Медведева случилась на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В стартовом для себя матче Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты.

Чтобы добиться 61-й победы в этом сезоне, Медведеву нужно будет в третьем круге Шанхая одолеть 26-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду (26).

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