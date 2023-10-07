Свёнтек прокомментировала разгромную победу над Гауфф в полуфинале турнира в Пекине

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу над третьей ракеткой мира представительницей США Кори Гауфф. Напомним, сегодня Свёнтек обыграла Гауфф в двух сетах со счётом 6:3, 6:2 в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), став первой финалисткой турнира.

«Я очень довольна своим выступлением. Чувствую, что снова могу играть свободно, так что я действительно счастлива. Давненько я не чувствовала себя так. Так что я буду помнить до конца своей карьеры, что, хотя могут наступить более трудные времена, ты всегда можешь их преодолеть. И упорным трудом можно этого добиться.

Я счастлива, что изменила свой настрой после US Open, и надеюсь, что смогу сохранить его как можно дольше», — сказала Свёнтек после матча.

Напомним, за титул в Пекине Свёнтек сразится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан, 5).