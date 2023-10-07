Даниил Медведев пожаловался на медленный корт на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после уверенной победы на старте прокомментировал условия на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), действующим обладателем титула которого он является.

Напомним, в стартовом для себя матче Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина.

«Непросто играть два турнира подряд – другие мячи, другое покрытие. Раньше в Шанхае условия были одними из самых быстрых в туре, а теперь я не знаю, где медленнее – здесь или в Индиан-Уэллсе. Но ничего не поделаешь, нужно играть. В этом сезоне я даже на медленном харде выступал хорошо. И постараюсь сделать это здесь», — сказал Медведев после матча.