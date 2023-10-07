Даниил Медведев высказался о возможности установить личный рекорд по числу побед за сезон

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о том, что ему осталось выиграть всего три матча, чтобы повторить свой личный рекорд по количеству побед в сезоне (63).

«С учётом моей формы я бы уверенно сказал, что побью. Но в теннисе нельзя торопить события. Я выложусь, постараюсь провести хорошие матчи на оставшихся турнирах. Это хороший результат, но я постараюсь его превзойти», — сказал Медведев после выхода в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напомним, в Шанхае Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина. Эта победа стала для него 60-й в 2023 году. Чтобы добиться 61-й, Медведеву нужно будет в третьем круге Шанхая одолеть 26-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду (26).