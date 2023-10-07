Селиваненко оценил старт Даниила Медведева на турнире в Шанхае

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко дал оценку старту чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Напомним, Медведев со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина.

«Шанхай входит в число наиболее престижных турниров тура, его традиционно играют все сильнейшие. Сегодня Даниил достаточно спокойно прошёл Кристиана, выиграв на классе. Турниры в Пекине и Шанхае всегда идут в связке, не вижу смысла рассуждать о шансах какого-то в контексте расписания и времени между матчами», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, в следующем раунде турнира в Шанхае Медведев сразится с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой (26).