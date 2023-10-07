Бабочка не давала Даниилу Медведеву исполнить подачу на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев попал в забавный инцидент по ходу своего стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напомним, в Шанхае Медведев (2) встречался с 98-й ракеткой мира представителем Чили Кристьяном Гарином. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки России. Эта победа стала для Медведева 60-й в 2023 году.

По ходу данного поединка Медведев заинтересовал бабочку, когда готовился исполнить подачу. Сначала она села ему на спину, а Даниил стряхнул её. После этого она прилетела к нему спереди и в итоге опустилась на мяч в руках Даниила, который отдал его болбою.

В следующем раунде Шанхая Медведев сразится с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой (26).