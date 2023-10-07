Янник Синнер прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, обыграв Маркоса Гирона

Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между итальянским теннисистом Янником Синнером (четвёртая ракетка мира) и представителем США Маркосом Гироном (80-я ракетка мира). Синнер одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае.

Синнер оказался сильнее Гирона со счётом 7:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Гирон, в свою очередь, сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Синнер прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, где встретится с аргентинцем, 29-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом.