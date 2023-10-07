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Янник Синнер прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, обыграв Маркоса Гирона

Янник Синнер прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, обыграв Маркоса Гирона
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Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между итальянским теннисистом Янником Синнером (четвёртая ракетка мира) и представителем США Маркосом Гироном (80-я ракетка мира). Синнер одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае.

Синнер оказался сильнее Гирона со счётом 7:6, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из семи заработанных брейк-пойнтов. Гирон, в свою очередь, сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Синнер прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, где встретится с аргентинцем, 29-й ракеткой мира Себастьяном Баэсом.

Шанхай. 2-й круг
07 октября 2023, суббота. 11:20 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		2
         
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
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