Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хольгер Руне прокомментировал разгромное поражение на старте «Мастерса» в Шанхае

Хольгер Руне прокомментировал разгромное поражение на старте «Мастерса» в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал разгромное поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Руне (3) проиграл 122-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме со счётом 0:6, 2:6.

«Я со всем разберусь и вернусь снова сражаться. Чего бы это ни стоило. Мне искренне жаль, что вчера разочаровал своих поклонников. То же касается всех моих болельщиков в Китае. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова и быть в отличной форме в следующем году. «Мастерс» в Шанхае – это потрясающий турнир», — написал Руне в своих социальных сетях.

Напомним, после четвертьфинала Уимблдона-2023 Руне выиграл один из шести сыгранных матчей на турнирах ATP. После поражения Хольгера в Шанхае сестра Руне заявила, что ей и её семье поступают угрозы в соцсетях.

Материалы по теме
Алькарас не уважает Медведева и Синнера? Карлос зациклился на Джоковиче и поплатился
Алькарас не уважает Медведева и Синнера? Карлос зациклился на Джоковиче и поплатился
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android