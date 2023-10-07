Хольгер Руне прокомментировал разгромное поражение на старте «Мастерса» в Шанхае

Пятая ракетка мира 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал разгромное поражение на старте турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Руне (3) проиграл 122-й ракетке мира американцу Брэндону Накашиме со счётом 0:6, 2:6.

«Я со всем разберусь и вернусь снова сражаться. Чего бы это ни стоило. Мне искренне жаль, что вчера разочаровал своих поклонников. То же касается всех моих болельщиков в Китае. Не могу дождаться, чтобы увидеть вас снова и быть в отличной форме в следующем году. «Мастерс» в Шанхае – это потрясающий турнир», — написал Руне в своих социальных сетях.

Напомним, после четвертьфинала Уимблдона-2023 Руне выиграл один из шести сыгранных матчей на турнирах ATP. После поражения Хольгера в Шанхае сестра Руне заявила, что ей и её семье поступают угрозы в соцсетях.