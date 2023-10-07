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Людмила Самсонова обыграла Елену Рыбакину и прошла в финал турнира в Пекине

Людмила Самсонова обыграла Елену Рыбакину и прошла в финал турнира в Пекине
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Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках полуфинала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятая ракетка мира). Самсонова одержала победу и прошла в финал турнира в Пекине.

Самсонова оказалась сильнее Рыбакиной со счётом 7:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут. За это время Самсонова сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из пяти заработанных брейк-пойнтов. Рыбакина, в свою очередь, сделала четыре эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Таким образом, Самсонова прошла в финал турнира в Пекине, где встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Пекин (ж). 1/2 финала
07 октября 2023, суббота. 11:40 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		3
7 9 		6
         
Людмила Самсонова
22
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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