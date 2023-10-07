Людмила Самсонова обыграла Елену Рыбакину в четвёртый раз в четырёх матчах

Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках полуфинала турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) между российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (22-я ракетка мира) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (пятая ракетка мира). Самсонова одержала победу и прошла в финал турнира в Пекине. Людмила обыграла Рыбакину четыре раза в четырёх матчах.

Таким образом, Самсонова выиграла во всех очных встречах с казахстанской теннисисткой. Ранее россиянка была сильнее в полуфинале турнира WTA-1000 в Монреале (2023), а также в первом круге турнира WTA-500 в Токио (2022) и в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале (2021).

Напомним, Людмила Самсонова прошла в финал турнира в Пекине, где встретится со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.