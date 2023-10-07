Видеообзор победы Даниила Медведева на старте «Мастерса» в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уверенно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября.

В стартовом для себя матче Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 32 минуты. Для Медведева эта победа стала 60-й в текущем сезоне.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

В следующем раунде Медведев сразится с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой (26).

Отметим, что именно Медведев является действующим обладателем титула в Шанхае, однако он завоевал его ещё в 2019 году. В следующие годы соревнования в Китае не проводились.