Самсонова прокомментировала победу над Рыбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине

22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В полуфинале Самсонова со счётом 7:6 (9:7), 6:3 обыграла чемпионку Уимблдона-2022, пятую ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину (5).

Отметим, что в четвертьфинале Рыбакина выбила из сетки первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).

«Каждая встреча с Еленой – это битва. Для меня счёт наших личных встреч (4:0 в пользу Самсоновой. – Прим. «Чемпионата») ничего не значит. Она чемпионка. Каждый раз у нас были по-настоящему равные битвы. Невероятно сейчас находиться здесь», — сказала Самсонова в интервью на корте.

За титул в Пекине Самсонова сразится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (2).