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Людмила Самсонова — о финале со Свёнтек: это будет проверкой моего уровня

Людмила Самсонова — о финале со Свёнтек: это будет проверкой моего уровня
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22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова поделилась настроем на предстоящий матч с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (2) в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Я буду учиться. Она уже столько всего в жизни достигла. Хотя ещё такая молодая. Для меня это будет проверкой уровня», — сказала Самсонова в интервью на корте.

В полуфинале Самсонова со счётом 7:6 (9:7), 6:3 обыграла чемпионку Уимблдона-2022, пятую ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину (5). Стоит отметить, что Самсонова вышла в седьмой финал на уровне WTA в своей карьере и в третий – в этом сезоне. Это также будет её второй финал на турнире категории WTA-1000.

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