Тарпищев: Медведев — один из фаворитов турнира в Шанхае

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о шансах чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева выиграть турнир серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), который продлится до 15 октября.

«Для Медведева сейчас есть четыре-пять человек, с которыми ему реально сложно играть. А так, он в форме и закономерно победил Гарина. В Шанхае он реально один из фаворитов турнира. В первых кругах у него не должно быть проблем с соперниками. Если только «ударные» не попадутся, но таких у него, кажется, не предвидится», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, сегодня, 7 октября, в стартовом для себя матче Медведев со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина. В следующем раунде Медведев сразится с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой.