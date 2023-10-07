Чесноков: у Гарина не было шансов с Медведевым. Даня хорошо играл и двигался

Победитель семи турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков прокомментировал уверенную победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева на старте турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Медведев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина.

«Мне кажется, самый худший гейм со стороны Медведева был при счёте 2:1 в первом сете. В какой-то момент казалось, что у Гарина был шанс зацепить сет. Но Медведев очень здорово играл и двигался. Даже если бы Гарин зацепил первый сет, то Даня выиграл бы матч. Гарин показывал максимальный уровень тенниса, но не думаю, что у него были какие-то шансы на победу в матче. Медведев просто сильнее», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.