Стартовые матчи Рублёва и Хачанова на «Мастерсе» в Шанхае перенесены на завтра

Организаторы турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) перенесли часть сегодняшних матчей (7 октября) на следующий день из-за дождливой погоды. В частности, свои стартовые поединки в Шанхае с опозданием проведут российские теннисисты Андрей Рублёв (5) и Карен Хачанов (13).

Некоторые перенесённые матчи Шанхая на 8 октября:

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Кентен Алис (Франция);

Карен Хачанов (Россия, 13) – Бейбит Жукаев (Казахстан, Q);

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Уго Умбер (Франция, 32) – 2:2 (остановлен);

Джеффри-Джон Вулф (США) – Кэмерон Норри (Великобритания, 15) – 6:3, 5:7, 2:3 (остановлен).

Отметим, что действующим обладателем титула в Шанхае является россиянин Даниил Медведев (2), однако он завоевал его ещё в 2019 году. В следующие годы соревнования в Китае не проводились.