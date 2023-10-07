Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP.

«Рублёву надо сыграть «Мастерс» в Париже хорошо. И всё. Чтобы жеребьёвка была удачная. Вообще, он может и так попасть, если все валиться начнут, если будут показывать результат хуже того года. Но тут надо считать, сейчас это сложно прогнозировать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. На данный момент Андрей Рублёв занимает шестую строчку рейтинга лучших теннисистов, имея в своём активе 4515 очков. Рублёв уже три раза участвовал в Итоговом турнире ATP (2020–2022), в прошлом сезоне он впервые смог выйти в плей-офф соревнований.