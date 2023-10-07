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Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP

Тарпищев оценил шансы Андрея Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP
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Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы шестой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP.

«Рублёву надо сыграть «Мастерс» в Париже хорошо. И всё. Чтобы жеребьёвка была удачная. Вообще, он может и так попасть, если все валиться начнут, если будут показывать результат хуже того года. Но тут надо считать, сейчас это сложно прогнозировать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. На данный момент Андрей Рублёв занимает шестую строчку рейтинга лучших теннисистов, имея в своём активе 4515 очков. Рублёв уже три раза участвовал в Итоговом турнире ATP (2020–2022), в прошлом сезоне он впервые смог выйти в плей-офф соревнований.

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