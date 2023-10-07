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Медведев: если вынести за скобки турниры «Большого шлема», наверное, это мой лучший сезон

Медведев: если вынести за скобки турниры «Большого шлема», наверное, это мой лучший сезон
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил своё выступление в сезоне-2023.

«Этот сезон, безусловно, просто потрясающий. Мне очень хотелось выиграть турнир «Большого шлема», но, если оставить их в стороне, то это, наверное, мой лучший сезон. На Уимблдоне и US Open у меня были очень хорошие шансы. Множество титулов, крупные победы, очень стабильно.

Я бы даже отметил выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где я, по сути, ненавижу играть из-за условий, потому что мне нравится это место, это всё равно большое достижение. Дубай, Роттердам, Майами, всё это, победа на грунтовом «Мастерсе».

Такой потрясающий сезон, но есть ещё кое-что. Говоря о рекордах, надеюсь, мне удастся где-нибудь выиграть титул, который я уже завоёвывал, я постараюсь это сделать», — сказал Медведев на пресс-конференции в Шанхае.

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