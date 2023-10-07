Даниил Медведев высказался о забавном инциденте с бабочкой на «Мастерсе» в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о забавном инциденте, который произошёл с ним по ходу его стартового матча на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напомним, в Шанхае Медведев (2) встречался с 98-й ракеткой мира представителем Чили Кристьяном Гарином. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки России. По ходу данного поединка Медведев заинтересовал бабочку, когда готовился исполнить подачу. Сначала она села ему на спину, а Даниил стряхнул её. После этого она прилетела к нему спереди и в итоге опустилась на мяч в руках Даниила, который отдал его болбою.

«Было забавно. Бабочки – очень красивые, но я не то чтобы боюсь насекомых, просто не люблю, когда они на меня садятся. И, когда она села на мяч, было смешно. По-моему, со мной такого никогда не случалось. И, если это принесёт мне удачу, я рад», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.