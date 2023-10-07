Тарпищев рассказал, что должна делать Самсонова для победы над Свёнтек в финале в Пекине

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что нужно делать 22-й ракетке мира российской теннисистке Людмиле Самсоновой для того, чтобы обыграть четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира польку Игу Свёнтек в финале турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

«Самсонова сейчас играет отлично, готовый олимпиец. Свёнтек играет умно, разнообразнее всех в туре. С ней надо играть плотно и быстро — тогда она не будет успевать «плести паутину» на корте. Этих козырей её надо лишить, тогда все может быть. При этом Самсоновой надо быть свежей, потому что со Свёнтек придётся бегать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, сегодня, 7 октября, в полуфинале Самсонова со счётом 7:6 (9:7), 6:3 обыграла чемпионку Уимблдона-2022, пятую ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину и вышла в финал турнира в Пекине.