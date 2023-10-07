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Стефанос Циципас показал эпатажные фото в одежде из коллекции Moncler x adidas

Стефанос Циципас показал эпатажные фото в одежде из коллекции Moncler x adidas
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал эпатажные фотографии с новой фотосессии в рамках продвижения свежей коллаборации Moncler x adidas Originals. Новая коллекция вдохновлена путешествиями и открытиями.

«Я верю, что в каждом из нас живёт исследователь. Искусство исследовать вместе с adidas и Moncler», — подписал фото Циципас.

В данный момент Циципас находится в Шанхае (Китай), где проходит турнир серии «Мастерс». Ранее Стефанос вышел в третий круг соревнований, со счётом 6:4, 6:2 обыграв австралийца Ринки Хидзикату (Q). В следующем раунде грек сразится с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция, 32).

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