Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, обыграв Грегуара Баррера

Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) и представителем Франции Грегуаром Баррером (73-я ракетка мира). Алькарас одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае.

Алькарас оказался сильнее Баррера со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести заработанных брейк-пойнтов. Баррер, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Таким образом, Алькарас прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Михаил Кукушкин — Даниэль Эванс.