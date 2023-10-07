Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае, обыграв Грегуара Баррера

Сегодня, 7 октября, состоялся матч в рамках второго круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (вторая ракетка мира) и представителем Франции Грегуаром Баррером (73-я ракетка мира). Алькарас одержал победу и прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае.
Алькарас оказался сильнее Баррера со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время Алькарас сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести заработанных брейк-пойнтов. Баррер, в свою очередь, сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.
Таким образом, Алькарас прошёл в четвертьфинал турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Михаил Кукушкин — Даниэль Эванс.
- 7 октября 2023
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