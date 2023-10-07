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Чесноков: Самсонова действовала очень агрессивно, Рыбакина растерялась и стала ошибаться

Чесноков: Самсонова действовала очень агрессивно, Рыбакина растерялась и стала ошибаться
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Победитель семи турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира в мужском одиночном разряде, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков прокомментировал победу 22-й ракетки мира российской теннисистки Людмилы Самсоновой над пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Самсонова сейчас играет в очень хороший теннис, у неё очень резкие, хлёсткие удары. Казалось бы, в предыдущем матче Рыбакина обыграла Арину Соболенко, которая тоже играет в агрессивной манере, и уже была фаворитом на победу в турнире, но Самсонову у неё обыграть не получилось. Самсонова действовала очень напористо и агрессивно, поэтому Рыбакина растерялась и стала допускать ошибки», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, сегодня, 7 октября, в полуфинале Самсонова со счётом 7:6 (9:7), 6:3 обыграла чемпионку Уимблдона-2022, пятую ракетку мира представительницу Казахстана Елену Рыбакину и вышла в финал турнира в Пекине.

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