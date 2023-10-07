Медведев — о матче с Гарином: мы играли очень долго — бьёшь и ждёшь, у кого устанут ноги

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько схожи его ощущения от старта на «Мастерсе» в Шанхае (Китай) с теми, что были в 2019 году, когда он завоевал здесь титул.

Напомним, в Шанхае Медведев (2) встречался с 98-й ракеткой мира представителем Чили Кристьяном Гарином. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки России.

«Четыре года прошло, совсем другие ощущения, в первом матче, конечно, была нервозность, потому что переключаться с одного турнира на другой непросто. Также дали о себе знать другие мячи, немного отличающееся покрытие, поэтому играть через два дня после финала нелегко. Хорошо, что уверенность мне обычно помогает, так и случилось сегодня. Надеюсь, этот матч станет хорошей отправной точкой для того, чтобы хорошо сыграть в Шанхае.

Я чувствовал, что корт или мячи были медленными. На самом деле сейчас очень непросто сказать, что из двух. Вот почему счёт 6:3, 6:3 перетёк в 1 час и 31 минуту. Я обычно не затягиваю время между розыгрышами, так что, на мой взгляд, мы играли очень долго. Розыгрыши были очень затяжными почти с первого очки. Это было похоже на что-то вроде: бей, бей, бей, бей и жди, кто промахнётся или у кого сильнее устанут ноги (смеётся).

Но, повторюсь, в целом всё было не так уж и плохо. Думаю, я смогу здесь хорошо сыграть», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.