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Ольховский: Медведев является одним из лучших игроков мира и проводит очень хороший сезон

Ольховский: Медведев является одним из лучших игроков мира и проводит очень хороший сезон
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Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал победу чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над 98-й ракеткой мира представителем Чили Кристьяном Гариным на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

«Хорошая победа, Медведев играл очень уверенно и на классе обыграл Гарина. Даниил не испытал никаких трудностей, но это и ожидалось. Он находится в хорошей форме, является одним из лучших игроков мира, проводит очень хороший сезон», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, сегодня, 7 октября, в стартовом для себя матче Медведев со счётом 6:3, 6:3 обыграл 98-ю ракетку мира представителя Чили Кристьяна Гарина. В следующем раунде Медведев сразится с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой.

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