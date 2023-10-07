«С днём рождения, моя мама-панда». Зверев опубликовал шутливый пост о своей девушке

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев трогательно поздравил свою девушку, немецкую модель и телеведущую Софию Томаллу с днём рождения. Вчера, 6 октября, ей исполнилось 34 года.

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

Фото: из личного архива Александра Зверева

«С днём рождения мою многофункциональную – физиотерапевта, маму-панду и няню для собак. Отсутствие вариантов карьерного роста никогда не было для тебя проблемой, но я подумал, что люди должны знать самые важные их них», — шутливо подписал фото Зверев.

Ранее Зверев неожиданно разгромно проиграл 50-й ракетке мира, россиянину Роману Сафиуллину со счётом 3:6, 1:6 в рамках второго круга турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай). В данный момент Александр занимает 10-ю строчку в рейтинге ATP.