Алькарас: провёл всего одну тренировку перед матчем с Баррером. Думаю, я неплохо справился

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над представителем Франции Грегуаром Баррером (73-я ракетка мира).

«У меня была всего одна тренировка в Шанхае и затем сразу же матч. Я думаю, он был лучше готов к условиям здесь. У него было больше тренировок, а также ещё один матч, потому было действительно сложно адаптировать мою игру под новый город, новые условия, но думаю, что справился неплохо.

Я не терял концентрацию во время матча, пытался извлечь урок с моего последнего матча в Пекине и старался быть лучшим игроком, чем тогда. Я старался не совершать ошибки, как в матче в Пекине, и, думаю, что я неплохо справился сегодня», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

Напомним, Алькарас прошёл в третий круг турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Михаил Кукушкин — Даниэль Эванс.