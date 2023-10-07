Веснина: Свёнтек самая сложная соперница в туре. Самсонову ждёт тяжелейший финал в Пекине

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина рассказала, чего стоит ждать от финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где сразятся 22-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и вторая ракетка мира, полька Ига Свёнтек.

«Свёнтек — самая сложная соперница в туре. Она доминировала на протяжении нескольких лет. Людмилу ждёт тяжелейший финал в Пекине. Игра Самсоновой неудобна для Иги: она не любит выходить против подающих, активно играющих теннисисток, умеющих выходить вперед. У Люды всё для этого есть. Шансы очень хорошие. Всё будет зависеть от количества невынужденных ошибок», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 7 октября, Людмила Самсонова одержала победу над пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в полуфинале и прошла в финал турнира.