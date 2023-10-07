Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев: надеюсь, что смогу остаться в Шанхае как можно дольше

Даниил Медведев: надеюсь, что смогу остаться в Шанхае как можно дольше
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, получивший второй номер посева на «Мастерсе» в Шанхае, рассказал об ощущениях от возвращения на центральный корт турнира, где четыре года назад завоевал титул.

В своём стартовом матче Медведев одолел представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 6:3.

«Каково находиться на центральном корте, где четыре года назад выиграл титул? О, это мило. Я люблю этот корт, я люблю этот турнир, я люблю этот город. Как я уже сказал на корте, надеюсь, что смогу остаться здесь как можно дольше, и единственный способ сделать это – выиграть турнир, потому что, как только я проиграю, я отправлюсь домой. Так что, надеюсь, я смогу остаться здесь ещё примерно на неделю и ещё на один день.

Четыре года прошло, совсем другие ощущения, в первом матче, конечно, была нервозность, потому что переключаться с одного турнира на другой непросто. Также дали о себе знать другие мячи, немного отличающееся покрытие, поэтому играть через два дня после финала нелегко. Хорошо, что уверенность мне обычно помогает, так и случилось сегодня. Надеюсь, этот матч станет хорошей отправной точкой для того, чтобы хорошо сыграть в Шанхае», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Не люблю, когда на меня садятся насекомые». Медведев вдохновлён первой победой в Шанхае
«Не люблю, когда на меня садятся насекомые». Медведев вдохновлён первой победой в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android