Даниил Медведев: надеюсь, что смогу остаться в Шанхае как можно дольше

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, получивший второй номер посева на «Мастерсе» в Шанхае, рассказал об ощущениях от возвращения на центральный корт турнира, где четыре года назад завоевал титул.

В своём стартовом матче Медведев одолел представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 6:3, 6:3.

«Каково находиться на центральном корте, где четыре года назад выиграл титул? О, это мило. Я люблю этот корт, я люблю этот турнир, я люблю этот город. Как я уже сказал на корте, надеюсь, что смогу остаться здесь как можно дольше, и единственный способ сделать это – выиграть турнир, потому что, как только я проиграю, я отправлюсь домой. Так что, надеюсь, я смогу остаться здесь ещё примерно на неделю и ещё на один день.

Четыре года прошло, совсем другие ощущения, в первом матче, конечно, была нервозность, потому что переключаться с одного турнира на другой непросто. Также дали о себе знать другие мячи, немного отличающееся покрытие, поэтому играть через два дня после финала нелегко. Хорошо, что уверенность мне обычно помогает, так и случилось сегодня. Надеюсь, этот матч станет хорошей отправной точкой для того, чтобы хорошо сыграть в Шанхае», — сказал Медведев на пресс-конференции.