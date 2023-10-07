Медведев высказался о предстоящем матче с Кордой на «Мастерсе» в Шанхае

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, получивший второй номер посева на «Мастерсе» в Шанхае, поделился ожиданиями от матча третьего круга соревнований, в котором его соперником станет 23-летний американский теннисист Себастьян Корда. В январе именно Корда преградил Медведеву путь в 1/8 финала Australian Open, обыграв россиянина со счётом 7:6, 6:3, 7:6.

«Это будет тяжёлый матч, потому что я играл с ним только один раз. Это было на турнире «Большого шлема», и я не взял у него ни сета. Так что я помню это. Он играл хорошо. Он играл в доминирующем стиле, это его стиль, так что для меня это будет интересно. Сейчас я в хорошей форме, поэтому постараюсь выступить лучше, чем в прошлом поединке с ним, и постараюсь победить», — сказал Медведев на пресс-конференции.