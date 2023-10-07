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Даниил Медведев объяснил, почему предпочёл перемещаться по Китаю поездом, а не самолётом

Даниил Медведев объяснил, почему предпочёл перемещаться по Китаю поездом, а не самолётом
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, получивший второй номер посева на «Мастерсе» в Шанхае, объяснил, почему предпочёл приехать из Пекина на скоростном поезде, а не прилететь на самолёте.

«Выбор всегда стоит между поездом или самолётом. Я думаю, что с точки зрения времени это почти то же самое. Вероятно, в самолёте вы могли бы сэкономить в общей сложности час времени.

Но я действительно ощущаю, что после игры моё тело обычно не чувствует себя потрясающе. При всём давлении, которое вы испытываете в самолёте, плюс обычно для моих ног не хватает места, я подумал, что поездка на поезде была бы хорошим вариантом. Так оно и получилось. Это был очень хороший поезд, очень чистый. Я подумал, что моё путешествие прошло очень гладко. Там у меня был хороший интернет, так что я мог наслаждаться жизнью. В следующий раз я, вероятно, сделаю то же самое – сяду на поезд», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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