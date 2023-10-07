Даниил Медведев рассказал, какие места хотел бы посетить в Китае

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, получивший второй номер посева на «Мастерсе» в Шанхае, рассказал, какое место в Китае он хотел бы посетить.

Медведев проводит уже второй турнир подряд в Китае. Ранее он дошёл до финала соревнований в Пекине.

«Конечно, я хотел бы посетить Великую Китайскую стену, но я слышал, что в Пекине много хороших исторических мест. У моей жены было немного больше времени, чем у меня, чтобы посетить его. Шанхай, я бы сказал, совершенно другой город, более современный, я думаю, можно сравнить его с Нью-Йорком и Вашингтоном из-за небоскрёбов и т. п. Думаю, что когда мы были на Олимпийской башне в Пекине, то там не было небоскрёбов. Поэтому всё по-другому. Мне нравятся оба города, но я действительно очень люблю Шанхай по многим причинам. Конечно, прошлая победа на турнире несколько лет назад делает это ощущение ещё слаще. Я испытываю такое чувство, как будто действительно посетил кое-какие места в Шанхае. Я надеюсь, что смогу приехать сюда в течение ближайших десяти лет и посетить много разных мест, как в Пекине, так и в Шанхае», — сказал Медведев на пресс-конференции.