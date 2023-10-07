Шанхай-2023, мужчины: результаты матчей 7 октября и турнирная сетка

В Шанхае (Китай) продолжается теннисный турнир серии АТР-1000, который проходит с 4 по 15 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 7 октября.

Теннис. ATP, турнир в Шанхае. Результаты матчей 7 октября

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 6:4, 6:2

Томми Пол (США, 12) – Себастьян Офнер (Австрия) – 6:3, 6:0.

Даниил Медведев (Россия, 2) — Кристьян Гарин (Чили) – 6:3, 6:3.

Янник Синнер (Италия, 6) – Маркос Гирон (США) – 7:6, 6:2

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Грегуар Баррер (Франция) – 6:2, 7:5.

Тейлор Фритц (США, 7) — Йосуке Ватануки (Япония) – 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4.

Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $ 8,8 млн. Действующим победителем соревнований является россиянин Даниил Медведев — правда, предыдущий розыгрыш турнира состоялся ещё в 2019 году. Соответственно, очки за титул россиянин не защищает, поскольку они давно «сгорели».