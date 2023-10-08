Алькарас — о Медведеве и Синнере: страшно играть с обоими, но я люблю такие вызовы

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с кем бы из потенциальных соперников в лице третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, а также четвёртой ракетки мира Янника Синнера он хотел бы сыграть по ходу турнира в Шанхае.

«Я действительно хотел бы сыграть с ними обоими. Но сначала и я, и они должны выиграть свои матчи. Но и Синнер, и Медведев — игроки, с которыми страшно встретиться на корте. Но я люблю такие вызовы. Я действительно хочу сыграть с ними. Я хочу показать свой лучший уровень игры и добраться до финала турнира в Шанхае и, возможно, встретиться с ними», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

Напомним, вчера, 7 октября, Алькарас обыграл 73-ю ракетку мира Грегуара Баррера и прошёл в третий круг турнира в Шанхае, где встретится с Даниэлем Эвансом.