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Даниил Медведев со злости разбил ракетку, проиграв стартовый сет матча с Кордой в Шанхае

Даниил Медведев со злости разбил ракетку, проиграв стартовый сет матча с Кордой в Шанхае
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после того, как на тай-брейке проиграл стартовый сет матча с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напряжённый сет, продлившийся 54 минуты, завершился со счётом 7:6 (10:8) в пользу Корды. Медведеву эту не понравилось, и он со злости разбил ракетку о собственную скамейку, за что получил замечание.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Себастьян Корда в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 09:15 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

По личным встречам у теннисистов равенство — 1-1. Даниил обыграл Себастьяна на «Мастерсе» в Париже в 2021 году (4:6, 6:1, 6:3), а Корда взял реванш на Australian Open в начале этого сезона (7:6(7), 6:3, 7:6(4)).

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