Даниил Медведев со злости разбил ракетку, проиграв стартовый сет матча с Кордой в Шанхае

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоций после того, как на тай-брейке проиграл стартовый сет матча с американцем Себастьяном Кордой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Напряжённый сет, продлившийся 54 минуты, завершился со счётом 7:6 (10:8) в пользу Корды. Медведеву эту не понравилось, и он со злости разбил ракетку о собственную скамейку, за что получил замечание.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Себастьян Корда в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

По личным встречам у теннисистов равенство — 1-1. Даниил обыграл Себастьяна на «Мастерсе» в Париже в 2021 году (4:6, 6:1, 6:3), а Корда взял реванш на Australian Open в начале этого сезона (7:6(7), 6:3, 7:6(4)).