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Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае

Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае
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Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира) и чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Корда одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.

Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Корда выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов. Медведев, в свою очередь, шесть раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и упустил свой единственный брейк-пойнт.

В четвёртом круге Корда встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.

Шанхай. 3-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 09:15 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 10 		6
6 8 		2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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