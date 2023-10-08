Даниил Медведев проиграл Себастьяну Корде в третьем круге турнира в Шанхае

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира) и чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Корда одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.
Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Корда выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два из трёх заработанных брейк-пойнтов. Медведев, в свою очередь, шесть раз подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и упустил свой единственный брейк-пойнт.
В четвёртом круге Корда встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.
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