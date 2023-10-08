Фото: Карлос Алькарас с трибун наблюдает за битвой Медведева с Кордой на турнире в Шанхае

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пришёл на матч чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира россиянина Даниила Медведева в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) в качестве гостя.

Напомним, Медведев (2) борется за выход в 1/8 финала соревнований в Шанхае с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой (26). Первый сет поединка выдался невероятно напряжённым, Корда выиграл его со счётом 7:6 (10:8).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Себастьян Корда в третьем круге «Мастерса» в Шанхае.

Отметим, что Медведев выиграл последнюю встречу с Алькарасом. Это произошло в полуфинале US Open — 2023.