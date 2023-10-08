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«Ну как играть-то?» Даниил Медведев выкрикнул нецензурную фразу по ходу матча с Кордой

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев выкрикнул нецензурную фразу по ходу проигранного матча с 26-й ракеткой мира, американцем Себастьяном Кордой в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Это произошло, когда Медведев проиграл решающее очко в седьмом гейме второго сета (5:2).

«Ну как играть-то, #####? Что за #####?» — обратился Медведев к своему боксу.

Напомним, Медведев (2) неожиданно уступил Корде (26) со счётом 6:7 (8:10), 2:6. Буквально несколько дней назад Даниил играл в финале турнира ATP-500 в Пекине (Китай).

Примечательно, что после победы в Шанхае 23-летний Корда повёл по личным встречам с Медведевым по счётом 2-1. Это вторая победа Себастьяна над Даниилом в текущем сезоне — первая была на Australian Open.