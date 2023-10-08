23-летний Себастьян Корда во второй раз в сезоне обыграл Даниила Медведева

26-я ракетка мира, 23-летний американский теннисист Себастьян Корда во второй раз в сезоне 2023 обыграл чемпиона US Open – 2021, третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева.

Это произошло в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). Корда (26) обыграл Медведева (2) 7:6 (10:8), 6:2. Причём американец впервые обыграл соперника из топ-5 рейтинга ATP. В целом его баланс против теннисистов такого уровня теперь составляет 1:6.

В первый раз в 2023 году Себастьян обыграл Даниила (россиянин был вне топ-5) на более статусном турнире, Australian Open. Тогда их встреча завершилась со счётом 7:6(7), 6:3, 7:6(4) в пользу американца.

Более того, в данный момент Корда ведёт по личным встречам с Медведевым со счётом 2-1.