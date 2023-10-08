Видеообзор поражения Даниила Медведева от Корды в третьем круге турнира в Шанхае

Сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира) и чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Корда одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае.

Корда оказался сильнее Медведева со счётом 7:6 (10:8), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

«Чемпионат» предлагает к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

Таким образом, Корда прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло. Медведев является действующим обладателем титула в Шанхае, однако он завоевал его ещё в 2019 году. В следующие годы соревнования в Китае не проводились.