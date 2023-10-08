Корда прокомментировал победу над Медведевым в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Американский теннисист, 26-я ракетка мира Себастьян Корда прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым в третьем круге турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай).

«Мы с самого начала показывали действительно хороший теннис. У нас было несколько затяжных дуэлей. Я просто очень рад, что смог забрать этот первый сет, а потом мне оставалось лишь переиграть его на одной из его подач и, к счастью, забрать победу в матче.

Медведев — очень быстрый, его действительно сложно обыграть, особенно когда у вас такой большой корт, а мячи здесь довольно ворсистые, поэтому игра становится немного медленнее. Для меня это определенно был один из моментов года, не знаю, как для кого-то другого, но я просто очень доволен тем, как сыграл сегодня», — приводит слова Корды пресс-служба ATP.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоялся матч в рамках третьего круга турнира «Мастерс 1000» в Шанхае (Китай) между американским теннисистом Себастьяном Кордой (26-я ракетка мира) и чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Корда одержал победу и прошёл в четвёртый круг турнира в Шанхае, где встретится с победителем пары Мартон Фучович — Франсиско Серундоло.