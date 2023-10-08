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Андрей Рублёв уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Андрей Рублёв уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), призовой фонд которого составил $ 8 800 000.

В стартовом для себя матче Рублёв (5) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 76-ю ракетку мира, представителя Франции Кентена Алиса. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 7 минут. Рублёв 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Алиса 17 эйсов, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в 1/8 финала престижных соревнований в Шанхае Рублёв сразится с победителем матча Чун Син Цен (Китайский Тайбэй) — Адриан Маннарино (Франция, 31).

Шанхай. 2-й круг
08 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Кентен Алис
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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